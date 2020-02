Nel ASA-Aktionäre haben derzeit allen Grund zur Freude. Die Aktie notiert derzeit so hoch wie noch nie! Dabei konnte der Titel in den vergangenen zwei Wochen satte 31% zulegen. Seit Jahresanfang beträgt das Plus sogar 38%. Auf Sicht von zwölf Monaten verteuerte sich das Papier von 0,56 Euro auf mittlerweile 1,25 Euro und damit um 117%! ( Eine ausführliche Analyse können Sie hier abrufen )

Wasserstoff gilt als eine mögliche Lösung für die Energieprobleme. Saubere Energie aus Wasser – so lautet das Credo. Um Wasserstoff zu gewinnen, wird Wasser (H2O) in seine Bestandteile zerlegt Wasserstoff (H) und Sauerstoff (O). Diesen Vorgang nennt man Elektrolyse. Dieser Wasserstoff wird dann in Strom umgewandelt und kann beispielsweise einen Elektromotor antreiben. Solche Wasserstoffmotoren werden in der Automobilindustrie beispielsweise schon von Toyota und Hyundai verbaut.

Die Kursentwicklung von Nel ASA ist natürlich der Traum eines jeden Anlegers. Der ein oder andere Börsianer wittert hier schon die nächste Apple-Aktie. Doch natürlich bergen solche neuen Technologien auch immer überdurchschnittliche Risiken.