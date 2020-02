Pluspunkte vergibt die Jury unter anderem für niedrige Gebühren und knapp 300 kostenlose Sparpläne. „Der Broker bietet ein umfassendes Angebot“, heißt es im Produkttest über den Smartbroker. Kunden könnten zahlreiche ETF-Marken und andere Wertpapiere an vielen Handelsplätzen kaufen und verkaufen. „Die Orderkosten liegen etwas günstiger als bei der Onvista Bank“, schreibt die "Finanztip"-Redaktion. Auch bei den anderen Services sei der Smartbroker gut aufgestellt. „Gemeinschaftsdepots und Kinderdepots – derzeit noch auf schriftlichen Antrag hin – sind möglich. Sie können auch als Bürger eines anderen EU-Staats ein Depot eröffnen“, so "Finanztip".

Die unabhängigen Tester gehen aber noch einen Schritt weiter und empfehlen Flatex-Nutzern den Komplettumzug zum Smartbroker. Der betreffende Absatz beginnt mit der Überschrift „Flatex-Kunden sollten wechseln“. Darunter steht: „Die langjährige Broker-Empfehlung Flatex können wir ab Januar 2020 nicht länger aussprechen, da dort ab 1. März 2020 eine Depotführungsgebühr von 0,1 Prozent auf das Depotvolumen anfällt.“ Diese Dauergebühr sei insbesondere für langfristig ausgerichtete Anleger ungünstig, meinen die Tester von "Finanztip". Die Redaktion rate daher zu einer der Depotempfehlungen, die einen ähnlichen Service anbieten.

Anfang Februar hatte bereits die „WirtschaftsWoche“ die jüngsten Preisanhebungen und Gebühren bei verschiedenen Online-Brokern kritisiert (wallstreet:online berichtete). Auch in der Finanz-Community hat die neue Preispolitik – insbesondere die von Flatex – für viel Aufregung gesorgt. Dagegen arbeitet das Smartbroker-Team bereits an einer Senkung der Ordergebühren. In den kommenden Monaten soll ein Großteil der Kosten auf null Euro sinken. Derzeit führt die wallstreet:online-Gruppe Gespräche mit mehreren potenziellen Partnern. Weitere Informationen sollen in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.

Wie Sie Ihr Wertpapierdepot wechseln können und was es dabei zu beachten gibt, erfahren Sie in DIESEM Artikel.