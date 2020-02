S&P500 - Kampf um Fibonacci-Fächer

An der Lage hat sich nichts geändert. Der Index pendelt unter der Marke von 3.400 Punkten hin und her. Der S&P500 befindet sich weiter in einer starken Übertreibung, allerdings kann sich die Übertreibung noch weiter fortsetzen. Die Reaktion wird dann aber ebenfalls deutlich ausfallen. Ein Blick auf den Monatschart zeigt die enorme Überhitzung im S&P500.

Trading-Strategie: