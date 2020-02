Covivio will Godewind Immobiline übernehmen. Geboten werden 6,40 Euro je Aktie. In der Folge soll es bei Godewind zu einem Delisting kommen. Für Investoren, die beim Börsengang von Godewind gezeichnet haben, bedeutet die Offerte einen Aufschlag von 60 Prozent.Die Analysten von First Berlin passen ihr Modell zur Aktie nach dem Angebot an. Sie erhöhen das Kursziel von 6,00 Euro auf 6,40 Euro. Das Rating sinkt von „kaufen“ ...