Zum Jahresauftakt hat PNE zwei Windparks in Betrieb genommen. Dabei handelt es sich um den Windpark Neuenwalde (7,2 MW) sowie um den Windpark Wölsickendorf (16,8 MW). Außerdem haben die Cuxhavener mehrere Ausschreibungen gewonnen.Diese umfassen in Deutschland Projekte über 30,1 MW sowie in Polen über 94,8 MW. Die polnischen Projekte liegen im Norden und im Zentrum des Landes. Ein Projekt soll bereits im laufenden Jahr ...