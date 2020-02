Wechselt Siemens-Chef Joe Kaeser im Herbst zu thyssenkrupp? Vieles spricht dafür

thyssenkrupp (WKN: 750000) strauchelt seit Jahren und will sich nun über den Verkauf der Aufzugsparte sanieren. Nach dem Drücken des Reset-Knopfes wird jedoch ein Macher gebraucht, der den geschundenen Konzern wieder auf Trab bringt. Joe Kaeser, der scheidende Chef von Siemens (WKN: 723610), stünde schon in Kürze zur Verfügung.

Das thyssenkrupp-Paradox

thyssenkrupp geht es seit Jahren nicht gut. Das Eigenkapital ist fast weg und hartnäckige Profitabilitätsprobleme in diversen Geschäftsbereiche halten trotz aller Restrukturierungsanstrengungen weiter an. Kein Wunder also, dass auch der Aktienkurs kontinuierlich abschmilzt. Am 18. Februar gab es erneut einen Abverkauf in Richtung 10 Euro, was einer dürftigen Marktkapitalisierung von 6,4 Mrd. Euro entspricht.

Das Management gibt sich allerdings überzeugt, dass das hochprofitable Elevator-Segment für mindestens 15 Mrd. Euro verkauft werden kann. Das heißt, dass der gesamte Schuldenberg eliminiert würde und noch immer Finanzmittel in Höhe von rund 10 Mrd. Euro zur Verfügung stünden. Das restliche Geschäft wird also stark negativ bewertet — oder es bestehen Zweifel daran, dass der Deal tatsächlich in trockene Tücher gebracht werden kann.

Bernd Ziesemer zeichnet in seiner jüngsten Kolumne ein düsteres Bild. Wenn es nicht gelingt, den Bereich kurzfristig an ein finanzkräftiges Private-Equity-Konsortium abzustoßen, dann drohe das Ende. Ein Börsengang sei keine Option mehr, weil dort unklar sei, wie viel Geld letztlich in die Kassen fließen wird. Gleichzeitig sind wohl die strategischen Käufer aus dem Rennen.

(Groteskerweise war von Konkurrent Schindler (WKN: A0JEHV) zu hören, dass man eine Fusion mit Kone (WKN: A0ET4X) mit allen Mitteln torpedieren wolle. Man lasse sich nicht so einfach verdrängen und fürchte Preiskämpfe. Die Argumentation hinkt kräftig und dürfte sich für Schindler irgendwann noch als Bumerang erweisen, da sich viele noch an das Aufzugskartell der Nullerjahre erinnern dürften.)

Dass das Management sich die Option auf einen Börsengang offenhält, halte ich für sinnvoll. Die Tatsache, dass Schindler mit 25 Mrd. Schweizer Franken bewertet wird, spricht dafür, dass auch auf diesem Weg eine ansprechende Summe erlöst werden könnte, und zwar feingesteuert, entsprechend dem Bedarf.