Silber: Ausbruch voraus?

Der Silberpreis hat eine kleine Bodenbildung abgeschlossen und sieht sich starken Widerstandsmarken entgegen. Auf welche Marken kommt es an und welchen Kurs kann der Silberpreis als nächstes anlaufen? Worauf kommt es an? Wie steht es um die institutionellen Investoren und welche Kritik üben wir am aktuellen Kryptomarkt?