Oh je: So viele Schulden wie noch nie!

Dies wiederholt sich in regelmäßigen Abständen immer wieder. Aber es ändert sich nichts. Es kann sich auch gar nichts ändern, denn es muss so sein. Wann endlich verstehen das auch die so genannten Experten?

Bisher verstehen sie es offenbar nicht, denn sie finden immer wieder außerordentliche – und damit aus ihrer Sicht beeinflussbare – Gründe dafür. Diesmal sind es zum Beispiel die „his­to­risch nied­ri­gen Zin­sen“ und die “An­lei­he­kauf­pro­gram­me von No­ten­ban­ken“. Wie alles mit allem zusammenhängt, verstehen sie nicht.

Unsere Leser sind deshalb klar im Vorteil: Sie verstehen.

Leseprobe aus der heutigen FAZ:

So viele Staatsschulden wie noch nie

Auch Unternehmen doppelt so hoch verschuldet wie in der Finanzkrise / OECD warnt vor Risiken

maf./wvp.​Frankfurt/​Washington. Die Schul­den von Staa­ten und Un­ter­neh­men wach­sen un­auf­hör­lich. Die his­to­risch nied­ri­gen Zin­sen laden dazu ein. Eben­so bie­ten die An­lei­he­kauf­pro­gram­me von No­ten­ban­ken wie der Eu­ro­päi­schen Zen­tral­bank (EZB) Staa­ten beste Fi­nan­zie­rungs­be­din­gun­gen. In einer ak­tu­el­len Stu­die er­war­tet die Ra­ting­agen­tur Stan­dard&Poor’s (S&P), dass die am Ka­pi­tal­markt ge­han­del­ten Staats­schul­den, also in der Regel Staats­an­lei­hen, in die­sem Jahr auf den Re­kord­wert von 53 Bil­lio­nen Dol­lar stei­gen wer­den. Das ent­spricht nach Be­rech­nung der Bo­ni­täts­prü­fer einem An­stieg der Ge­samt­ver­schul­dung ge­gen­über dem Vor­jahr von 5 Pro­zent und ge­gen­über 2015 von 30 Pro­zent. Sie füh­ren den hö­he­ren Mit­tel­be­darf auf das schlech­te­re kon­junk­tu­rel­le Um­feld und die schwä­che­re Haus­halts­la­ge vie­ler Staa­ten zu­rück.

