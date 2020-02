Einer der großen Vorzüge der Demokratie ist es, dass sie sich nicht in das Privatleben der Bürger einmischt – so habe ich das Ende der 1980er Jahre in der Schule gelernt. Genau das unterscheide freie Gesellschaften von totalitären: Dort gebe die Politik den Menschen vor, wie sie sich im Privaten und im Alltag zu verhalten

Der Beitrag Wie Politiker zu Vormunden wurden erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Boris Reitschuster.