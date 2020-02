Kurz vor dem XTRA-Handelsstart an der Frankfurter Börse noch ein schneller 4investors-Chartcheck zur Wirecard Aktie. Wie so viele Titel steht auch der Anteilschein des Fintec-Konzerns aus Aschheim bei München heute Morgen stark unter Druck. Aktuelle Indikationen sind gerade eben unter die 128-Euro-Marke gerutscht, am Freitag hatte der DAX-Wert den XETRA-Handel noch bei 133,70 Euro (-1,26 Prozent) beendet.Mit dem Absturz zum ...