GAM Investments: Die zehn wichtigsten Treiber für Schwellenländeraktien

Der wichtigste Aspekt für die Performance von Schwellenländeranlagen – insbesondere von Werten in Lokalwährung – ist, dass die Verlangsamung des globalen Wachstums und die fortgeschrittene Phase des Zinszyklus in den USA den US-Dollar abschwächen könnten. Ein Ende der US-Dollar-Aufwertung und der Leitzinserhöhungen der US-Notenbank könnte die Sorge über restriktivere Finanzierungsbedingungen in den Schwellenländern vermindern.