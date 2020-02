Es ist das Problem der Kopfmenschen, dass sie in der gefühlsschwangeren Politik der Gegenwart kaum Chancen haben und deshalb schnell in die Emotions-Falle tappen. Das muss gegenwärtig auch jener Friedrich Merz erleben, der sich einst aufmachte, CDU-Vorsitz und Kanzleramt vom Drachen befreien zu wollen. „Die Antwort ist ja“ Was ist geschehen? Merz, durch einen geschickten

Der Beitrag Intellektuell in den Fettnapf – Die Chancenlosigkeit des Friedrich Merz erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Tomas Spahn.