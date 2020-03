Während in den Medien vor allem die Diskussion um Elektroautos á la Tesla dominiert, haben sich Wasserstoffaktien in den vergangenen Monaten zu wahren Goldgruben für Aktionäre entwickelt. Wer etwa vor 12 Monaten bei Nel ASA eingestiegen ist, kann sich heute über einen Gewinn von 78% freuen. ( Welche Aktie für die nächsten Monaten solche Gewinnchancen eröffnet, lesen Sie hier. )

Eine Rendite von 78% in zwölf Monaten – und das trotz des Mega-Einbruchs der vergangenen Tage. Schließlich notierte Nel ASA vor zwei Wochen noch bei 1,47, um dann auf 0,95 zu fallen. Also ein Rückschlag von rund 40%. Sind das jetzt schon wieder Kaufkurse? Wie wird es in der nächsten Woche weitergehen?