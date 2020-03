^ DGAP-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Umsatzentwicklung LION E-Mobility AG: Auslieferung an The Lion Electric Co. läuft wie geplant an

LION E-Mobility AG: Auslieferung an The Lion Electric Co. läuft wie geplant an

---------------------------------------------------------------------------

Auslieferung an The Lion Electric Co. läuft wie geplant an

Die LION E-Mobility AG gibt bekannt, dass die LION Smart GmbH wie geplant die Auslieferung der BMW Batteriepacks an Lion Electric begonnen hat. Die ersten zwei Chargen sind bereits ausgeliefert und bezahlt, drei weitere werden noch im März übergeben. Der Gesamtumsatz dieser Auslieferungen summiert sich damit bis Ende März bereits auf bis zu einer Million Euro, bei einem Gesamtauftrag von rund 8,5 Millionen Euro. Die Auslieferungen in den kommenden Monaten werden sich auf ähnlichem Niveau bewegen. Im ersten Schritt werden mit diesen Batteriepacks elektrisch angetriebene Schulbusse ausgestattet, im zweiten Schritt Lastwagen, weitere Busse und Service-Fahrzeuge.



Über The Lion Electric Co.

The Lion Electric Co. ist ein innovativer Hersteller von Null-Emissions-Fahrzeugen. Lion entwickelt, entwirft und produziert vollelektrische Schulbusse, Minibusse für den Paratransit, Shuttlebusse und Lastwagen für die Kurz- und Mittelstrecke. Lion ist der führende nordamerikanische Hersteller von kommerziellen Elektrofahrzeugen. Stets auf der Suche nach neuen Technologien verfügen Lion-Fahrzeuge über einzigartige Eigenschaften, die speziell auf die Benutzer und ihre alltäglichen Bedürfnisse abgestimmt sind.



https://thelionelectric.com/en



Über die LION E-Mobility AG:

Die LION E-Mobility AG (WKN: A1JG3H, Ticker: LMI, Reuters: LMIG.MU) ist eine Schweizer Holding mit strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Batteriesystemtechnik. Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem dynamisch wachsendem Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Zudem besitzt das Unternehmen Beteiligungen an den Unternehmen Inboard Technologies Inc. und Park Here GmbH. Der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG besteht aus dem Präsidenten Herr Alessio Basteri, Tobias Mayer, Herr Thomas Hetmann und Ian Mukherjee. Das Management der LION Smart GmbH besteht aus Herrn Christian Kutscher. Geschäftsführer der TÜV SÜD Battery Testing GmbH ist Herr Christian Theeck. Für weitere Informationen zur LION E-Mobility AG besuchen Sie bitte unsere Homepage unter: www.lionemobility.de