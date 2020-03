Eine ETF-Strategie für Anleger, denen Kursschwankungen schlaflose Nächte bereiten

Vielleicht hast du in den letzten Tagen immer wieder bange Blicke in dein ETF-Depot geworfen und dich gefragt, wie weit es mit den Märkten noch abwärtsgehen wird. Kein Grund für übermäßigen Kummer oder schlaflose Nächte. Solange du bei Korrekturen oder Schwankungen am Markt – wie etwa in der aktuellen Coronakrise – einen kühlen Kopf behältst und deine Anlagen nicht verkaufst, bist du auf der sicheren Seite. Denn jeder gute Börsianer weiß: Nur realisierte Verluste sind echte Verluste. Die roten Zahlen in deinem Depot sind lediglich Buchverluste.

Wodurch sich die Strategie auszeichnet

Der Name lässt es bereits vermuten: ETFs mit Minimum-Volatility-Ansatz investieren in Aktien mit niedriger Volatilität. Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass der Wert der ETF-Anteile nicht so stark schwankt wie der breite Markt. Sehen wir uns das an einem Beispiel an: Der iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (WKN: A0RPWH) ist ein ETF, der breit gestreut in 1.642 Unternehmen aus Industrieländern investiert, die nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet sind. Zu diesem Standard-ETF gibt es ein Pendant mit Minimum-Volatility-Ansatz, und zwar den iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (WKN: A1J781).

In unserem Beispiel wurde die Zusammensetzung des MSCI World Index also so optimiert, dass der Minimum-Volatility-ETF am Ende aus den Aktien mit den geringsten Kursschwankungen besteht. Daher setzt sich die Minimum-Volatility-Variante des MSCI World auch lediglich aus 343 verschiedenen Unternehmen zusammen. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,30 % ist dieser ETF allerdings etwas teurer als der genannte Standard-ETF (0,20 %). Eine solche volatilitätsarme Variante gibt es für viele Regionen, auch für Europa oder die Emerging Markets (Schwellenländer).