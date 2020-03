MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Hohe Kursverluste haben zur Wochenmitte die großen osteuropäischen Börsen hinnehmen müssen. Die Furcht der Anleger vor den wirtschaftlichen Folgen der sich immer mehr ausbreitenden Virusepidemie lastete erneut schwer auf den Märkten. Am besten hielt sich noch der Moskauer Leitindex RTSI , der um 0,7 Prozent auf 1086,18 Punkte nachgab. Allerdings war der RTSI am Vortag um 13 Prozent eingebrochen.

In Warschau büßte der Wig-30 mit 5,4 Prozent auf 1760,35 Punkte deutlich an Wert ein. Der breiter gefasste Wig verlor 5,2 Prozent auf 42 714,83 Punkte. Damit ging es an der Warschauer Börse bereits den sechsten Handelstag in Folge abwärts. Auch international sorgte die Unsicherheit rund um das Coronavirus weiter für starken Verkaufsdruck.