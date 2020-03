Corona-Krise und Ölpreis-Schock treffen auch Blackstone Group, Ringmetall und Sixt

sollen

Das Corona-Virus zieht immer größere Kreise und hält die Welt zunehmend in Atem. Während in China und Süd Korea nach einigen Wochen die Ansteckungsrate deutlich sinkt und zunehmend, wenn auch langsam und schrittweise, wieder Normalität in den Alltag einkehrt, erreicht die Pandemie und die Panik mit voller Wucht Europa und die USA. Es wird immer wahrscheinlicher, dass auch bei uns nur drastische Maßnahmen schnelle Erfolge gegen die Verbreitung des Virus zeigen werden und das hat natürlich Auswirkungen auf unser aller Leben und die gesamte Wirtschaft. Sowohl kurzfristige, aber auch mittel und für einige langfristige.Bereits Ende Januar hatte ich mich mit dieser Problemstellung auseinandergesetzt (" Kissigs Kloogschieterei: Auf das Corona-Virus folgt die Börsengrippe. Oder etwa nicht? ") und fühle mich in meiner Position bestärkt - allerdings habe ich ziemlich unterschätzt, wie stark sich das Ganze auf die Börsenkurse auswirken wird; hierbei wird aus meiner Sicht auch deutlich, wie sehr inzwischen Computeralgorithmen den Markt beherrschen, die alle nach ganz ähnlichen Mustern funktionieren. Und wenn die Volatilität in die Höhe schießt und schnelle Verluste auflaufen, dann werden gnadenlos Verkäufe zur Verlustreduzierung ausgelöst - was die Verkaufswelle noch beschleunigt. Dabei werden auch die Qualitätsaktien in Grund und Boden geknüppelt un zwar über die Maßen. Man kann das bedauern, aber es ist nunmal Realität, also muss man damit realistisch umgehen. Die Qualitätswerte werden sich wieder erholen, weil die Unternehmen solide sind und dien Schock verkraften können. Andere Unternehmen leiden aktuell besonders stark im operativen Geschäft und die betreffenden ([WKN: A2PM4W],[WKN: 600190] ,[WKN: 723133]) streiche ich von meiner Beobachtungsliste - eigentlich hätte ich das bei Ringmetall und Sixt bereits Ende Januar tunmüssen, weil es nur konsequent gewesen wäre aufgrund meiner damaligen Einschätzung. Aber ich habe das übersehen. Dieses Versäumnis muss ich also nachholen.