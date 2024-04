Apartment Income REIT , auch bekannt als AIR Communities, mit einem Portfolio von 76 Mietwohnanlagen in Küstenstädten wie Miami, Los Angeles und Boston, geht in den Besitz von Blackstone über. Zusätzlich plant das Unternehmen, 400 Millionen US-Dollar in die Aufwertung dieser Immobilien zu investieren.

In einer Bewegung, die das Vertrauen in die Erholung des Immobilienmarktes signalisiert, hat Blackstone eine Vereinbarung zum Kauf eines Betreibers hochwertiger Apartmentanlagen für rund 10 Milliarden US-Dollar getroffen. Dies markiert die Wiederaufnahme größerer Investitionen durch einen der weltweit führenden Immobilieninvestoren nach einer Phase vorsichtigerer Tätigkeit.

Diese Transaktion ist Blackstones größte im Bereich Mehrfamilienhäuser und spiegelt die positive Einschätzung des Unternehmens bezüglich des Mietwohnungsmarktes wider. Jonathan Gray, Präsident von Blackstone, betonte laut dem Wall Street Journal, dass Anzeichen einer Immobilienerholung erkennbar seien, und will an der Strategie festhalten, gerade in unsicheren Zeiten zu investieren.

Investoren wie Blackstone sehen Potenzial, da sie die von einigen Firmen gehaltenen Immobilien höher bewerten als deren aktuelle Marktpreise. Die Übernahme von AIR Communities durch Blackstone erfolgt mit einem Aufpreis von 25 Prozent auf den Kurs der Aktie vor Bekanntwerden der Pläne. Die Aktien von AIR Communities stiegen daraufhin um mehr als 22 Prozent, während Blackstone um 1,4 Prozent zulegte.

Der kommerzielle Immobilienmarkt durchlebt die schwerste Krise seit der Finanzkrise 2008-2009, angetrieben durch steigende Zinsen, die die Immobilienpreise belasten. Viele Investoren zögern noch, sich erneut zu engagieren, in der Hoffnung auf eine Preiserholung nach Zinssenkungen durch die Fed.

Blackstone hat bereits begonnen, aggressiver in den kommerziellen Immobilienmarkt zu investieren, mit der Annahme, dass sich Zinssätze stabilisieren und der Kapitalzugang erleichtert wird. Die Firma hat kürzlich eine Beteiligung an einem 17 Milliarden US-Dollar schweren Immobilienkreditportfolio der Signature Bank erworben und sich auf den Kauf von Tricon Residential geeinigt, einem Betreiber von etwa 38.000 Einfamilien-Mietobjekten in den USA, für 3,5 Milliarden US-Dollar.

Die Transaktion, die über Blackstones 30,4 Milliarden US-Dollar schweren globalen Immobilienfonds abgewickelt wird und einschließlich der Schuldenübernahme rund 10 Milliarden US-Dollar beträgt, soll im dritten Quartal abgeschlossen werden. Blackstone sieht in Mehrfamilienhäusern und generell im Mietwohnungsmarkt eines der attraktivsten Segmente für Investitionen im kommerziellen Immobilienbereich.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion