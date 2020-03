Es gibt sie auf allen Kontinenten der Welt – außer der Antarktis: Botanische Gärten. 1.800 an der Zahl sind es, allein 400 gibt es in Europa und rund 90 in Deutschland. Die Funktion der botanischen Gärten lässt sich einfach zusammenfassen: „Science and Pleasure“, also Wissenschaft und Vergnügen – so heißt auch der Leitspruch des botanischen Gartens in Kew bei London. Vorläufer der botanischen Gärten waren die Kräutergärten in Klöstern, wo man überwiegend Heilpflanzen anbaute und erforschte. Später wurden die botanischen Gärten an Universitäten angegliedert um aktiv zur Erhaltung der biologischen Vielfalt beizutragen.

VIKTORIANISCHE GEWÄCHSHÄUSER

Einer der ältesten und größten botanischen Gärten ist auch gleichzeitig einer der schönsten: Der Royal Botanic Gardens in Kew südwestlich von London. Er ist sogar als UNESCO-Welterbe gelistet. Die viktorianischen Gewächshäuser sind weltbekannt. Das Tropenhaus ist sogar das älteste noch existierende viktorianische Gewächshaus. Das Besondere in Kew: Hier gibt es Pflanzen zu sehen, die überhaupt nicht in Europa oder der nördlichen Hemisphäre heimisch sind. Das „Temperate House“, das „Haus der gemäßigten Klimazonen“, beherbergt eine 16 Meter hohe Honigpalme, die höchste, in einem Gewächshaus wachsende Palme der Welt.