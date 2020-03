Silber – alle Hoffnungen geplatzt

Liebe Leser, diese Tage an der Börse sind nie da gewesen, eine Ausnahmesituation. Auch wir finden im Team – materielle Schäden und Vorsorge sind nicht zu unterschätzen, mancher baut seine Altersvorsorge mit Aktien auf. Gerade jetzt aber gilt es, den Grundstein zu legen für die Zukunft, für das Depot, für das eigene Vermögen, sei es klein oder groß. Wir haben deshalb uns entschlossen, allen, die Rat, Tat und Unterstützung wollen und brauchen, unseren Börsenbrief die ersten vier Wochen als Test zur Verfügung zu stellen. Registrieren Sie sich gerne bei uns, melden Sie sich unter info@feingold-research.com, das gilt auch für unseren Trainingstag am 4. April für alle Interessierten. Diese Phase jetzt kann über Wohl und Wehe eines ganzen Vermögens auf Jahre entscheiden. Je mehr wir mitnehmen können, strategisch das richtige zu tun – desto besser. Wer mit uns nicht happy ist, der kann natürlich nach 4 Wochen oder früher wieder gehen. Keiner wird geknebelt, natürlich nicht. Die Zeiten sind Mist, auf allen Ebenen – aber es wird besser, auch auf allen Ebenen. Auch im Depot. Nur jetzt gilt es, anzupacken und zu wissen und zu verstehen, was man tut.

Euer TEAM Feingold Research