Philion schließt Geschäfte vorübergehend

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie kommen bei Philion an: Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben vorübergehend alle Telekommunikationsstores in Deutschland geschlossen. „Die Maßnahme erfolgt aufgrund der durch Bund und Länder vereinbarten Leitlinien zum einheitlichen Vorgehen gegen eine weitere Ausbreitung des Virus”, so das Unternehmen am Donnerstag. Man habe dabei die Einbeziehung von Kurzarbeit und die Identifizierung ...