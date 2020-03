All for One Group kassiert Jahresprognose ein

Aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie zieht die All for One Group ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2019/2020 zurück. Einen neuen Ausblick veröffentlicht man am Montag nicht: „Aufgrund der unklaren Wirtschaftslage verbunden mit sich täglich ändernden Maßnahmen und Prognosen liegen derzeit noch keine konkreten und belastbaren Planungsdaten vor”, so das Unternehmen. Bisher erwartete die All for One Group einen Umsatz ...