BHB Brauholding kündigt Dividende für 2019 an

Die m:access-notierte BHB Brauholding Bayern-Mitte AG hat am Dienstag Zahlen für das Jahr 2019 vorgelegt. Man weist einen Umsatzanstieg um 2,2 Prozent auf 18,1 Millionen Euro aus. Beim Absatz meldet die Gesellschaft einen Rückgang um 2 Prozent. „Der Gesamtabsatz war der zweitbeste Gesamtabsatz in der jüngeren Unternehmenshistorie nach dem Geschäftsjahr 2018 mit dem Jahrhundertsommer”, so BHB. Auf EBITDA-Basis sei ein operativer ...