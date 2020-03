Tief gefallen, starke Kurserholung - so lässt sich aktuell der Kursverlauf der Aurelius Aktie der letzten Tage und Wochen beschreiben. Der Aktienkurs des Münchener Beteiligungs-Unternehmens war im Selloff der Corona-Krise an der Börse bis auf 10,78 Euro gefallen. Doch vor allem in den letzten beiden Handelstagen hat sich deutlicher Erholungsdrang bei dem Papier gezeigt. Die Aufwärtsbewegung nahm mit dem Ausbruch über den ...