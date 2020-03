Berentzen kündigt Dividende an - Prognose wird zurück gezogen

Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft will für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von 0,28 Euro je Aktie zahlen. Dies kündigt die Gesellschaft am Donnerstag an. „Wir gehen derzeit davon aus, dass die Auswirkungen des Coronavirus eher kurzfristig spürbar sind, wir aber trotz dessen in diesem Jahr solide und profitabel wirtschaften werden. Wir sind überzeugt, dass unsere nachhaltige Wachstumsstrategie wieder an den ...