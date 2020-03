Zum Jahreswechsel 2017/2018 markierte die Infineon-Aktie ihre letztmaligen Höchststände im Bereich von 25,50 Euro und ging anschließend in eine Abwärtsbewegung über. Ab Ende 2018 weitete sich diese in der Volatilität stark aus, sodass seit diesem Zeitpunkt ein sich öffnender Keil als technische Formation etabliert worden ist. Derartige Konstrukte weisen auf Nervosität unter Marktteilnehmern hin, der jüngste Crash in der Infineon-Aktie führte geradewegs auf die untere Begrenzung um 10,50 Euro abwärts. Dort konnte das Papier zwar wieder zur Oberseite abprallen, der weitere Werdegang müsste jedoch noch abgewartet werden. Theoretisch könnte Infineon innerhalb seiner aktuell vorliegenden Formation sogar auf frische Jahreshochs zulegen. Dennoch ergeben sich unter gewissen Rahmenbedingungen jetzt Handelsansätze, die nicht ausgelassen werden sollten.