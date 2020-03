Bei der Lufthansa steht für einen Großteil der beschäftigten Menschen Kurzarbeit an. Hiervon sollen mindestens 27.000 der 35.000 beschäftigten Personen betroffen sein, meldet das Unternehmen am Montagnachmittag. „Lufthansa hat mit Betriebspartnern und Gewerkschaften Vereinbarungen zur Einführung von Kurzarbeit für Kabinen- und Bodenmitarbeiter in Frankfurt und München sowie für Führungskräfte unterzeichnet. Mit der ...