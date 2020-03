Pantaflix stoppt Dreharbeiten

Bei Pantaflix hat man alle Filmarbeiten gestoppt. Corona macht weitere Dreharbeiten nicht möglich. Davon ist ein Projekt direkt betroffen, zwei weitere Filmproduktionen befinden sich in der Vorbereitung und werden verschoben. Wann die Dreharbeiten wieder starten, ist bisher unklar.Pantaflix wird daher ab dem 1. April Kurzarbeit einführen. Auch will man staatliche Hilfen in Anspruch nehmen.In der aktuellen Situation wird bei ...