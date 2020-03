Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von 12% für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Dieser markante Hochpunkt wurde bei 45,95 markiert. Bei CANCOM geht es jetzt also besonders hoch her!

Anleger, die von dem Geschäftsmodell nicht überzeugt sind, bekommen die Chance, ihre Baisse-Positionen aufzustocken. Schließlich bieten die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Rabatt. CANCOM-Bullen dürfte angesichts der kräftigen Rallye das Lachen heute nicht mehr zu nehmen sein.