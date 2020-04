EW Analyse - WTI OEL - Halbiert sich Oel ein weiteres Mal?

WTI Öl - WKN: 792451 - ISIN: XC0007924514 - Kurs: 20,20700 $/bbl. (FXCM)

Elliott Wellen Analyse:

Im WTI ÖL bildete sich im Jahr 2009 ein markantes Euphoriehoch aus, die Masse der Marktteilnehmer ging von immer weiter steigenden Notierungen aus, doch es kam anders, ganz anders. Aus der Sicht der Elliott Wellen entstand ein Hoch, welches über Jahrzehnte hinweg nicht mehr überschritten werden sollte. Es trägt den Namen (5) der c der y der (x). Mein geschätzter Kollege "Harry" hat damals das Hoch phänomenal erwischt und es gelang ihm ebenfalls das anschließende Panik-Tief der Welle a zu bestimmen. Das sind qualitative Analysen, die brennen sich einfach ein, tief in die Giehirnwindungen. Bis zum Jahr 2014 setze sich eine Wellensequenz A-B-C durch und kreierte die komplexe Welle c der b mit einer versagenden Welle (5) in einem Ending Diagonal Triangle (EDT). Diese versagende Welle (5) wurde auf den Tag genau mit einer Elliott Wellen Analyse erwischt und mit einem fulminösen Shortsignal von einem Crocomichi begleitet. Etwas vorlaut wurde ein einstelliges Kursziel propagiert. Im Jahr 2016 wurde dann die Welle 1 komplettiert und es standen bereits Kurse <30,00 USD auf dem Kurszettel. Marktteilnehmer, die ausgehend davon einen finalen Boden erwarteten wurde mit dem Ende der Welle 2 überrascht, welches durch den aktuellen Kursrutsch der Welle 3 bestätigt wird.

