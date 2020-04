Die Aktie der MS Industrie AG konnte sich in den letzten Wochen dem Corona-Crash nicht entziehen. Am 18. März startete das Papier aber eine charttechnische Bodenbildung, die den Aktienkurs letztlich vom Tief bei 0,85/0,88 Euro in eine Erholungsbewegung einschwenken ließ. Die letzten Tage brachten im Zuge der Kurserholung zwei Peaks, zum einen bei 1,285 Euro am 25. März und am 31. März bei 1,295 Euro. Während dieser Phase war der ...