Hier ein paar Eckdaten von einer dieser beiden COVID-19 Biotechperlen: Schauen wir zunächst auf die starke Performance der Aktie in den letzten 5 Monaten:

Und nun die Highlights & Kaufargumente für unseren Corona-Geheimtipp 1:

Extrem erfolgreiches Biotech-IPO : Der erste gehandelte Börsenkurs lag am 10.10.19 bei 16,50 US$ - bisheriger Höchstkurs 105 US$ am 18.03.20 – eine zwischenzeitliche Performance von 536%.

Zusammenarbeit mit „Who is Who der Pharmabranche“: Unsere Biotech-Perle hat einzigartige Partnerschaften mit führenden Pharma-Giganten wie z.B. Pfizer, Genentech, Sanofi, Lilly) abgeschlossen.

Extrem starke Pipeline: Insgesamt 10 Medikamentenwirkstoff-Kandidaten. 11 laufende klinische Entwicklungsphase. Ziel für 2020: 4 aktive klinische Phase 2 Studienreihen.

Unser Biotechunternehmen, gehört zu den wenigen Firmen die an innovativen Medikamenten der nächsten Generation forschen ( mRNA-Impfstoffplattform ).

Dabei stehen personalisierte Immuntherapien zur Behandlung von Krebs und Infektionskrankheiten auf der Agenda. Laut der Einschätzung des Managements ist der Tumor jedes Krebspatienten einzigartig und sollte daher auch jeder Tumor-Patient individuell behandelt werden. So sollen Krebspatienten eben nicht mehr den klassischen Methoden wie Bestrahlungen, Chemotherapie und Operationen behandelt werden, vielmehr soll das körpereigene Immunsystem dazu gebracht werden, dass die Krebszellen bekämpft werden.

COVID-19 Phase 1 Testreihe ab Ende April 2020 geplant!

Weltklasse Investoren sitzen mit im Boot: Bei der letzten Finanzierungsrunde im September 2019 hat sich die Stiftung von Microsoft-Gründer Bill Gates mit 55 Mio. US$ beteiligt. Die Gesellschaft ist ausreichend finanziert um den aussichtsreichen Geschäftsplan umzusetzen.

Marktkapitalisierung aktuell knapp 13 Mrd. US$ und damit ein ideales liquides Investment-Vehikel für Investmentfonds.

Top Übernahmekandidat: Unsere Biotechfirma ist ein erstklassiger Übernahmekandidat durch ein „Big Pharma“ Unternehmen, welches Zugang zur Pipeline erhalten will.

Zahlreiche Katalysatoren in den nächsten Monaten – beginn diverser klinischer Medikamentenstudien.

Marktkapitalisierung per 03.04.2020: 12,90 Mrd. US$

Aber Achtung: Möglicherweise kommen in den nächsten Wochen derzeit geblockte PRE-IPO-Aktien mit deutlich niedrigerem Einstiegskurs (ca. 15 USD) auf den Markt, die den Kurs drücken können.

Wir geben Ihnen einen kompakten Überblick zu den wichtigsten Updates, neue Beschlüsse der Regierungen oder zu möglichen Auswirkungen auf die Kapitalmärkte. Alle relevanten Entwicklungen von uns sorgfältig zusammengestellt und geprüft.

Gemäß der amerikanischen Johns Hopkins University liegt die aktuelle Zahl der an COVID-19 infizierten Menschen weltweit bei 1.017.693, dies ist eine Steigerung von 114,6% seit dem 26.03.20. Traurigerweise kamen bisher insgesamt 53.179 Menschen ums Leben. Eine Zahl, die in den Medien oft verschwiegen wird, ist die Zahl der Personen, die das Virus gut überstanden haben! So sind per 03.04.20 weltweit 212.072 genesen, was einem prozentualen Anteil von 20,8% an den Gesamtinfektionen entspricht!

Quelle: Stockcharts.com

SPDR S&P Biotech ETF: Auf dem Chart können sehr schön die obere horizontale Widerstandszone bei ca. 100 USD sowie die untere Unterstützungszone bei 62/65 USD erkennen. Kurzfristig sieht der Chart angeschlagen aus, der ETF handelt derzeit unter allen wichtigen gleitenden Durchschnittslinien.

