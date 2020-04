Anmerkung der Redaktion : Lesen Sie in unserem großen Sonderreport alles über die Unternehmen, die an der Bekämpfung von Covid-19 arbeiten. Einfach hier klicken.

InflaRX ist derzeit das Unternehmen der Stunde. Aber wen wundert’s? Das Unternehmen aus Jena arbeitet mit Volldampf an einem Wirkstoff, um die durch Covid-19 ausgelöste Lungenentzündung zu heilen. Nachdem die bisherigen Mittel auf dem Markt nicht anschlagen, dürfte ein solcher Wirkstoff einschlagen wie eine Bombe.

Wie weit InflaRX dabei schon ist, zeigen die vergangenen Tage. Denn das Unternehmen bekommt von Probanden insbesondere aus China beinahe täglich positive Rückmeldungen. Es ist also durch vorstellbar, dass hier kurzfristig der absolute Durchbruch gelingt. Davon dürfte dann natürlich auch der Aktienkurs von InflaRX massiv profitieren.

Die Kursentwicklung von InflaRX ist dabei absolut bemerkenswert. Unmittelbar nach dem Ausbruch der Krise ist der Kurs (natürlich) komplett explodiert. Ausgehend von 3,25 US-Dollar verdoppelte sich InflaRX im Wert auf rund 6,50 US-Dollar. In der ersten März-Hälfte setzte die Aktie dann allerdings sogar unter das Vor-Krisen-Niveau zurück!

Doch dieses Tief war dann die Basis für einen herausragenden Höhenflug. Von 2,20 US-Dollar erreichte InflaRX zunächst wieder das Ausgangsniveau von ca. 3,50 Dollar, ehe der Kurs zum letzten Monatswechsel regelrecht explodiert ist. In nur drei Tagen ging es auf über 5,50 Dollar. Zuletzt gab es am Freitag bei InflaRX ein Kursfeuerwerk von 20 Prozent.