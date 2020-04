Bei der Commerzbank Aktie winkt ein starker Wochenauftakt. Aktuelle Indikationen für die MDAX-notierte Bankaktie notieren bei 3,26/3,30 Euro, nachdem der Titel am Freitag noch bei 3,09 Euro (-1,28 Prozent) aus dem Handel gegangen war. Für Entspannung sorgen aktuell Mut machende News in Zusammenhang mit den Covid-19-Infektionszahlen. Ob das so bleibt, muss man abwarten. Positiv wird auch eine Aussage von Roland Boekhout, Vorstand der ...