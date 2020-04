Natixis IM Studie: Fondsselektoren hatten bereits vor Coronakrise mit Volatilitätsanstieg gerechnet

Die Umfrage ergab zudem, dass die Fondskäufer vor allem aktiven Managern zutrauen, Nutzen aus der zunehmenden Sektor-Dispersion an den Märkten zu ziehen. Drei Viertel der Fondskäufer (75%) zeigten sich bereit, hierfür höhere Gebühren zu zahlen. In passiven Strategien sahen die Befragten hingegen eine Quelle systemischer Risiken und erhöhter Volatilität, da Wertpapiere mit besserer Wertentwicklung dort eine grössere Gewichtung erhalten.

79 Prozent der Befragten erwarteten eine ansteigende Volatilität an den Aktienmärkten, und 72 Prozent an den Rentenmärkten. Als Konsequenz zeigten sich die Fondsselektoren entschlossen, 2020 verstärkt Risiken zu reduzieren. 73 Prozent waren bereit, für einen größeren Schutz gegenüber Abwärtsrisken eine schlechtere Performance hinzunehmen.

Matthew Shafer, EVP, Head of Wholesale Distribution, Natixis Investment Managers, sagte: "Professionelle Fondskäufer starteten in Erwartung höherer Marktvolatilität und Risiken in das Jahr 2020. Unklar war, welches Ereignis eine Korrektur auslösen würde und wann genau diese eintreten würde. Die Anleger haben infolge der Corona-Pandemie noch nie dagewesene Marktbedingungen erlebt. Wir sehen jedoch, dass professionelle Fondskäufer allmählich wieder Risiken eingehen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf günstig bewerteten Aktien und alternativen Zinsstrategien.”