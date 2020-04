Evotec erweitert die Aktivitäten im Bereich der Gentherapie. An einem Standort im österreichischen Orth an der Donau werde mit der Evotec Gene Therapy ein neues Team von Gentherapie-Experten von Evotec ansässig sein, kündigt das Hamburger Biotech-Unternehmen am Montag an. Zugleich melden die Norddeutschen den Abschluss einer mehrjährigen Zusammenarbeit im Bereich der Gentherapien von Evotec Gene Therapy mit dem japanischen ...