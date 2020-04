Krisenbedingte Veränderungen und ein neues Sozialverhalten schaffen zusätzliche Möglichkeiten und neue Chancen während der Pandemie und darüber hinaus. Die multi-thematische Aktienstrategie DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable setzt auf die Gewinnerunternehmen dieses gesellschaftliches und technologisches Veränderungspotenzials.

„Wir leben schon länger in einer Zeit permanenter Veränderung. Neue Technologien wurden entwickelt und haben etablierte Verfahren abgelöst, neue Geschäftsmodelle erwiesen sich als zukunftsfähiger als traditionelle - diese Liste lässt sich beliebig fortführen. Durch viele neue Technologien hat sich der Wandel beschleunigt und mit der aktuellen Corona-Pandemie noch einen Katalysator gefunden“, sagt Alexander Roose, CIO für fundamentale Aktien bei DPAM.

Für den Manager des DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um auf Unternehmen zu setzen, die gerade in dem Bereich des Wandels in unserer Gesellschaft besonders aktiv sind: „Firmen, die in diese innovative und disruptive Kategorie fallen, gehören sehr häufig zu denjenigen, die schnell wachsen, wenig Schulden haben und vor allem auch nicht besonders kapitalintensiv sind. Ein klassisches Industrieunternehmen mit all seinen Fabriken benötigt deutlich mehr Kapitaleinsatz als ein Software- oder servicebasiertes Unternehmen“.

Stark in der Krise und danach

Das Portfoliomanagementteam für globale Aktien bei DPAM ist der Ansicht, dass diese Unternehmen sich nicht nur während der Coronakrise, sondern auch darüber hinaus, gut entwickeln werden. Als wesentliche Gewinner haben die DPAM-Experten solche Unternehmen identifiziert, die Services anbieten, die man jederzeit unabhängig von Ort und Zeit nutzen kann.

So bietet zum Beispiel Teladoc elektronische Gesundheitslösungen an. Patienten können ihren Arzt von zu Hause konsultieren und mittels einer dahinterliegenden Datenbank können sogar verbesserte Diagnosen gestellt werden als beim Hausarzt. Zudem lässt sich ein Aufenthalt im Wartezimmer eines Arztes vermeiden.

Während der Coronakrise haben viele Unternehmen das größte Experiment ihres Bestehens gestartet und fast alle Mitarbeiter von zu Hause arbeiten lassen. Für diese Art der Arbeit benötigt man nicht nur das entsprechende Equipment, sondern vor allem technologische Lösungen. Dies fängt an bei genügend Volumen in der Cloud und geht bis hin zu cloudbasierter ‚Software als Service‘ (SaS). Unternehmen wie Google, Microsoft oder auch Adobehaben in der Cloud langjährige Erfahrung und stellen hier kontinuierlich neue Lösungen vor.