… können Anleger mit einem Call-Optionsschein von BNP eine Performance von über 57% erwarten.

In den vergangen Wochen gab es an den Märkten weitreichende Preiskorrekturen, in Deutschland fiel durch die Corona Pandemie das Konjunkturbarometer auf den niedrigsten Wert seit 2009. Eine Aktie die in den kommenden Wochen weiter fallen könnte ist die der Bayer AG. Der internationale Konzern stand in der Vergangenheit unter anderem durch den Zukauf des amerikanischen Unternehmens Monsanto in der Kritik, der Prozess um die Strafzahlung für den Glyphosat Skandal wird durch die Corona-Krise verzögert.

Anleger und Trader, die jetzt auf einen Fall der Bayer Aktie setzen und auf diese Erwartung handeln möchten, haben mehrere tausend Optionsscheine zur Auswahl. Aber welcher Optionsschein maximiert den Ertrag für eine konkrete Markterwartung – wie zum Beispiel einen fallenden Kurs auf 45,00 Euro bis Mitte Dezember diesen Jahres?