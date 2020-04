Download-Tipp: Sind das jetzt schon Kaufkurse oder lieber noch warten? Lohnt sich jetzt der Einstieg? Wir haben diese Fragen in unserem großen Corona-Sonderreport beantwortet. Angesichts der außergewöhnlichen Situation bieten wir diesen Sonderreport hier kostenlos zum Download an.

Einen Blitzstart zaubert heute DEUTSCHE BANK auf’s Parkett. Derzeit verzeichnet der Kurs ein Plus von 5,25%. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. Ist das der Beginn der nächsten Aufwärtsbewegung oder nur ein Tropfen auf den heißen Stein?

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. Immerhin fehlen bis zu den 4-Wochen-Hoch derzeit nur noch 4,5%. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 6,50 Euro. Wir werden also Zeuge eines echten Börsenkrimis.

Der 200-Tage-Durchschnitt setzt insbesondere langfristig agierende Investoren unter Druck. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 7 Euro, sodass DEUTSCHE BANK in Abwärtstrends verläuft. Die kürzerfristigen Trendpfeile weisen nach unten, weil die Aktie unterhalb ihrer 50-Tage-Linie notiert.