Benjamin Melman zur Corona-Krise: Rückkehr zur Normalität wird zwei oder mehr Quartale dauern

Bis klare Fakten vorliegen, bleibt die Unsicherheit an den Finanzmärkten hoch, sagt Benjamin Melman, globaler Investmentchef von Edmond de Rothschild Asset Management. Dennoch konnte der Experte zuletzt auch einige positive Entwicklungen ausmachen.Benjamin Melman, globaler Investmentchef von Edmond de Rothschild Asset ManagementDie Lage an den Finanzmärkten ist noch immer so unklar, dass wir gegenwärtig keine wesentlichen Allokationsentscheidungen treffen. Was sich jedoch verändert hat, sind die faktischen Unsicherheiten: Mitte März wurden die Märkte schwer erschüttert, wobei Staatsanleihen bei geringer Liquidität stark unter Druck gerieten und die Renditen langlaufender Zinspapiere in die Höhe schossen. Doch inzwischen normalisiert sich die Situation bei den...