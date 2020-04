SHW streicht Dividende für 2019

Aktionäre der SHW AG aus Aalen müssen für das Geschäftsjahr 2019 auf eine Dividendenzahlung verzichten. Die Gesellschaft hat mit Blick auf die Folgen der Corona-Pandemie beschlossen, keine Auszahlung an die Aktionäre vorzunehmen. Mit dem Schritt wolle man die die Innenfinanzierungskraft und Flexibilität des Unternehmens zusätzlich stärken, so SHW am Mittwoch in einer Mitteilung.„Die negativen Auswirkungen und die Dauer ...