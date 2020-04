Bilfinger folgt dem Trend und zieht die Prognose für 2020 zurück. Bisher rechnete man mit einer bereinigten EBITA-Marge von rund 4 Prozent. Sobald es mehr Klarheit gibt, will man eine neue Prognose publizieren. Ob es eine Dividende gibt, ist aktuell unklar. Man will den Vorschlag (1,00 Euro je Aktie) überdenken.Die Analysten von Independent Research überarbeiten in der aktuellen Lage ihr Modell zur Aktie von Bilfinger. Den ...