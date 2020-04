Die Corona-Pandemie lässt das Geschäft mit der Medizintechnik bei Drägerwerk brummen. Für das erste Quartal 2020 meldet das Unternehmen aus Lübeck konzernweit einen Auftragseingang von 1,39 Milliarden Euro. Gegenüber dem Wert aus dem Vorjahreszeitraum hat sich die Summe mehr als verdoppelt. Während in der Sicherheitstechnik ein Plus von 31 Prozent auf 349 Millionen Euro erzielt wurde, ging es in der Medizintechnik um 179 Prozent ...