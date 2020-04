TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Asiens Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. In einem durch das Osterwochenende deutlich verlangsamten Handel verarbeiteten die Investoren den Beschluss der US-Notenbank Fed, bis zu 2,3 Billionen zusätzlich in das Finanzsystem zu pumpen.

Japans Nikkei 225 schloss 0,79 Prozent höher bei 19 498,50 Punkten. Chinas CSI 300 beendete den Handel 0,62 Prozent tiefer bei 3769,18 Zählern. In Hongkong war die Börse wegen des Feiertags geschlossen./fba