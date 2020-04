Die m:access-notierte Solutiance AG hat Zahlen zum ersten Quartal 2020 vorgelegt. Der Auftragseingang sei von 0,323 Millionen Euro auf 0,606 Millionen Euro gestiegen, so das Unternehmen. Während man in den ersten beiden Monaten dieses Jahres ein Plus von 456 Prozent erzielt hatte, sei der Auftragseingang im März aufgrund der Corona-Pandemie um 22 Prozent zurück gegangen. Spürbar hinter den Wachstumserwartungen blieb ...