Aktuelle Lage der Pharmabranche in der Corona-Krise

Lieferschwierigkeiten schon vor der Pandemie

Schon lange, bevor die Corona-Pandemie ihre aktuelle Dramatik entwickelt hat, klagten Apotheken und Ärzte über Engpässe in der Versorgung mit Arzneimitteln. Diese Knappheit hat bisher nicht das Ausmaß erreicht, das akut bei der Versorgung mit Desinfektionsmitteln, Schutzmasken und anderer Schutzkleidung besteht, doch mahnten Branchenvertreter schon lange Maßnahmen an. Wie sich die derzeitige Lage in Bezug auf die Versorgung mit Medikamenten entwickeln wird, kann derweil schwer vorhergesagt werden. Die Entwicklung der aktuellen Krise ist dazu zu dynamisch. Jeden Tag verändern sich Parameter, sodass eine Prognose kaum vertretbar zu erstellen ist. Den Grund für die längerfristige Verknappung von Medizinprodukten und Medikamenten sehen Apotheker aber in strategischen Entwicklungen, nicht in der Ausbreitung einer Krise. So seien Produktionskapazitäten seit einigen Jahren verstärkt nach Ostasien verlagert worden. So hat sich die weltweite Produktion von Wirkstoffen in diesem Teil der Welt zentralisiert, währen Produktionsstätten aus Europa oder Amerika immer mehr abwanderten. Das hat dazu geführt, dass Produktionsausfälle und Qualitätsprobleme in diesen Produktionsstätten weltweit zu einem Mangel an Produkten führen und das in kürzester Zeit.