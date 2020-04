Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle hat sich einiges getan. Der Index arbeitete weiter an seiner fulminanten V-Trendumkehrformation, muss nun allerdings noch den entscheidenden Schritt unternehmen, um das Chartbild vollends aufzuhellen…

Rückblick. In der zurückliegenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Der Bereich 86 / 80 Punkte ist ein wichtiger Bereich. Insofern wäre es aus charttechnischer Sicht eminent wichtig, wenn es dem Philadelphia Gold/Silver Index gelingen würde, die 80 Punkte erfolgreich zu verteidigen. Anderenfalls bestünde durchaus das Risiko, dass der am Freitag initiierte Rücksetzer weiter Fahrt aufnehmen könnte. Im schlimmsten Fall würde dann ein erneuter Test der Zone des aktuellen 52-Wochen-Tiefs drohen. Die aktuell stabile Verfassung von Gold und Silber nährt jedoch die Hoffnung darauf, dass dieses Szenario (zumindest in diesem Ausmaß) abgewendet werden kann. Unterhalb von 62,7 Punkten müsste dann eine komplette Neubewertung der Lage erfolgen. Um weitere Akzente auf der Oberseite zu setzen, muss der Philadelphia Gold/Silver Index erneut über die 86 Punkte und sich im Nachgang oberhalb von 90 Punkten festsetzen. Charttechnisch wäre es zudem eminent wichtig, wenn es dem Index zügig gelingen würde, die 200-Tage-Linie bullisch zu kreuzen. Diese verläuft aktuell im Bereich von 95 Punkten. […]“.

Der starke Goldpreis trieb den Philadelphia Gold/Silver Index in den letzten Wochen maßgeblich an. Die Aktien der Goldproduzenten haussierten und machten die vorherigen Verluste zum Großteil wett. Der Philadelphia Gold/Silver Index arbeitete wie eingangs bereits thematisiert weiter an seiner V-Trendumkehrformation. Zwischenzeitlich hatte diese ein beachtliches Ausmaß angenommen und mit dem Vorstoß am vergangenen Dienstag (14.04.) auf 111,5 Punkte auch das erste Bewegungsziel dieser Formation / Bewegung (52-Wochen-Hoch bei 113,7 Punkten) mehr oder weniger erreicht. Seit einigen Tagen ist ein leichtes Zurücklaufen zu erkennen. Neue Impulse müssen nun her!

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar vom 22.04. "GOLD -

Das darf jetzt nicht passieren!"

Übergeordnet sind wir in Bezug auf Gold / Goldaktien unverändert optimistisch. Kurzfristig könnte der Sektor jedoch ein wenig „schwächeln“. Zumindest ist eine aus unserer Sicht wichtige Phase angelaufen. Der Goldpreis konsolidiert aktuell. Welche Richtung schlägt das Edelmetall kurzfristig ein? Des Weiteren wirft die Quartalsberichtssaison bereits ihre Schatten voraus. Von dieser sind ebenfalls wichtige Impulse zu erwarten.

In Bezug auf den Philadelphia Gold/Silver Index gilt aus unserer Sicht: Nach dem veritablen Zwischensprint ist die aktuell Konsolidierung durchaus zu begrüßen, nur sollte während dieser nicht allzu viel charttechnisches Porzellan zerschlagen werden. Idealerweise bleiben Rücksetzer auf den Bereich 96 / 93 Punkte begrenzt. In dieser Zone verläuft derzeit auch die weiterhin ansteigende 200-Tage-Linie. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite ist der Sachverhalt klar: Neue Hochs müssen her, um eine drohende Doppeltopformation zu vermeiden. Insofern muss es über kurz oder lang über die 113,7 Punkte gehen…