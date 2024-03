Die Rekordjagd bei Gold hat zuletzt zwar etwas an Schwung verloren, doch dafür gewinnt die Rally bei Silber immer mehr an Dynamik.

Die aktuelle Gemengelage im Edelmetallbereich macht die Aktien von Gold-Silberproduzenten besonders interessant. Während einige noch etwas verschlafen daherkommen, stehen andere bereits unter Dampf.

Pan American Silver – Aktie zieht massiv an.

Die kanadische Pan American Silver gehört mit ihrem gut diversifizierten Portfolio zu den aussichtsreicheren Kandidaten im Gold-Silbersektor.

Das Unternehmen wies für 2023 eine Silberproduktion in Höhe von 20,437 Mio. Unzen bei AISC in Höhe von 18,17 US-Dollar je Unze aus. Die Goldproduktion wurde im Gesamtjahr 2023 mit 882.900 Unzen bei AISC in Höhe von 1.371 US-Dollar je Unze angegeben. Für das Jahr 2024 stellte Pan American Silver eine Silberproduktion in einer Spanne von 21 Mio. Unzen bis 23 Mio. Unzen bei AISC zwischen 16 US-Dollar und 18,50 US-Dollar in Aussicht. Die Goldproduktion wird zwischen 880.000 Unzen und 1,0 Mio. Unzen erwartet bei AISC von 1.475 US-Dollar bis 1.575 US-Dollar.

Überaus interessantes Chartbild

Doch nicht nur die fundamentalen Aspekte überzeugen. Das Chartbild des kanadischen Gold-Silberproduzenten Pan American Silver ist nicht minder interessant und aussichtsreich.

Im Fokus steht hierbei der Doppelboden, der sich im Februar dieses Jahres im Bereich von 12,2 US-Dollar ausgebildet hatte. Dieser Doppelboden hat sich mit dem Ausbruch über die 13,2 US-Dollar vervollständigt und entfaltet seitdem seine Wirkung. Pan American Silver nahm zuletzt Fahrt auf. Die Rekordjagd bei Gold und die anziehenden Silberpreise wirkten als Katalysator für die Aktie.

Pan American Silver nutzte die Gunst der Stunde und überwand die 14 US-Dollar. Aktuell hängt die Aktie am Widerstandsbereich von 14,3 US-Dollar fest. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 14,3 US-Dollar würde die Kursrally weiter anheizen und Pan American Silver die Tür in Richtung 15 US-Dollar oder gar in Richtung 15,5 US-Dollar öffnen. Etwaige Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 13,2 US-Dollar begrenzt. Anderenfalls wäre Obacht geboten.