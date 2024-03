In unserer letzten Kommentierung vom 26. Februar zur Aktie des Bergbaukonzerns Anglo American thematisierten wir die schwache charttechnische Verfassung einerseits und die damals frischen und allenfalls als durchwachsen zu bezeichnenden Finanzergebnisse für 2023 andererseits.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß in Bezug auf die charttechnischen Aspekte unter anderem „[…] Die genannten Chartmarken haben noch immer Bestand. Allerdings verlagerte sich das Handelsgeschehen zuletzt in Richtung 17,5 GBP. Kräftigere Erholungsversuche blieben aus. Vielmehr scheint es in der aktuellen Gemengelage auf einen „ernsthaften“ Test der 17,5 US-Dollar hinauszulaufen. Auch eine Bewegung in Richtung 16,5 US-Dollar ist vor diesem Hintergrund nicht auszuschließen. Kurzum. Aus charttechnischer Sicht muss es Anglo American darum gehen, die 16,5 US-Dollar zu verteidigen. Ein Rücksetzer unter die 16,5 US-Dollar würde der Aktie weiteres Abwärtspotential eröffnen und zudem eine Neubewertung notwendig machen. Aus charttechnischer Sicht gibt es erste Entspannung, sollte der Aktie die Rückkehr über die 20 GBP gelingen. […]“

Anglo American fördert neben Kupfer unter anderem auch Eisenerz, PGM (Platingruppenmetalle) und Diamanten. Sowohl die Entwicklung des Kupferpreises als auch die Entwicklung der Preise der PGM sind derzeit nicht dazu angetan, um in Partystimmung zu verfallen. Vor allem aber die seit dem Jahresbeginn an zu beobachtende kräftige Korrektur bei Eisenerz belastet.

Entsprechend fällt es auch der Aktie von Anglo American schwer, Aufwärtsmomentum zu kreieren. Der Versuch der Bodenbildung, der sich über eine Seitwärtsbewegung in den Grenzen 20,0 GBP auf der Oberseite bis 16,5 GBP auf der Unterseite abspielt, hat weiterhin Bestand. Insofern hat sich im Vergleich zu unserer Kommentierung von Ende Februar nichts verändert.

Die Aufgabenstellung ist aus bullischer Sicht unverändert: Anglo American muss über die 20 GBP und darf nicht unter die 16,5 GBP. Ein Ausbruch über die Oberseite könnte Anglo American weiteres Aufwärtspotential in Richtung 23 GBP eröffnen. Problematisch würde es jedoch werden, sollte Anglo American unter die 16,5 GBP fallen. Ein frisches Verkaufssignal könnte weitere Abgaben in Richtung 15 GBP forcieren. Allerdings wäre in diesem Fall auch ein Durchmarsch der Aktie in Richtung 10 GBP (markantes Tief aus dem März 2020) nicht auszuschließen.