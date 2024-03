Unsere letzte Kommentierung zu Marathon Oil vom 27. Februar überschrieben wir mit „Weitere Kursgewinne möglich.“. Damals thematisierten wir die frischen Quartalszahlen des Unternehmens und die exzellente charttechnische Verfassung der Aktie.

Die Aktie des US-amerikanischen Ölproduzenten verließ damals den bis dato dominierenden Abwärtstrend (rot dargestellt) und trieb die Erholung mit einem Ausbruch über den Widerstand von 24 US-Dollar voran.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Das aktuell gültige Korrekturtief wurde Mitte Januar im Bereich von 21,9+ US-Dollar markiert. In den letzten Wochen war die Aktie darum bemüht, einen tragfähigen Korrekturboden auszubilden. Das Vorhaben scheint nunmehr vor dem Ende zu stehen. Durch den Ausbruch über den wichtigen Widerstand um 24 US-Dollar machte die Aktie einen wichtigen Schritt in Richtung Erholung. Um das Erholungsszenario nun allerdings weiter voranzutreiben, muss es der Aktie gelingen, die Widerstände bei 25+ US-Dollar und 26+ US-Dollar zurückzugewinnen. Mit Blick auf die Unterseite gilt: Rücksetzer müssen auf 21,9+ US-Dollar begrenzt bleiben. Die Ausbildung eines neuen Korrekturtiefs würde das Thema Bodenbildung auf dem aktuellen Niveau über den Haufen werfen… […]“.

Marathon Oil nutzte die Gunst der Stunde und dehnte den Vorstoß weiter aus. Das mit dem Ausbruch über die 24 US-Dollar installierte Kaufsignal entfaltete seine Wirkung. Die 200-Tage-Linie wurde bullisch gekreuzt. Die damals skizzierten Kursziele - die Widerstände bei 25+ US-Dollar und 26+ US-Dollar – wurden zügig abgearbeitet.

Aktuell steht der Widerstandsbereich von 26+ US-Dollar zur Disposition. Sollte es Marathon Oil gelingen, das Momentum hochzuhalten und auch diese Hürde zu überspringen, könnte die bereits jetzt als beachtlich zu bezeichnende Rally noch bis in den Bereich von 27,7 US-Dollar laufen.

Andererseits bietet das exponierte Kursniveau auch immer wieder Anlass, Gewinne mitzunehmen. Etwaige Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 25 US-Dollar begrenzt. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten.